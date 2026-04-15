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全民國家安全教育日｜保安局率紀律部隊舉行升旗儀式 政務司司長陳國基主禮

突發
更新時間：08:41 2026-04-15 HKT
發佈時間：08:41 2026-04-15 HKT

今日（15日）是全民國家安全教育日，早上8時保安局帶領轄下紀律部隊，在位於黃竹坑的香港警察學院聯合舉行升旗儀式，由政務司司長陳國基主禮。

陳國基致辭時表示，在特區政府與社會各界同心協力下，總體國家安全觀走進校園、走進社區，全社會維護國家安全的自覺性與使命感，達到了前所未有的高度。他又指，今年的「全民國家安全教育日」，主題為「主動對接『十五五』規劃，堅持統籌發展和安全」，就是提醒要更好地融入和服務國家發展大局，積極作為，不負時代所託。

他強調，特區政府會繼續多管齊下，鞏固國家安全防護體系，提升執法協調能力，同時深化全民國家安全教育，堅持愛國者治港，防範並且化解一切安全風險。特區政府必定會全面準確貫徹「一國兩制」方針，堅定不移維護國家主權、安全、發展利益，守護香港的繁榮與穩定；同時亦會把握國家「十五五」規劃的機遇，主動融入和服務國家發展大局，以高水平安全保障高質量發展。

今早8時，升旗儀式開始，先由警察樂隊奏出數首樂曲，各支紀律部隊儀仗隊步操進場，警察護旗方隊亦進場。現場奏唱國歌，進行升旗。升旗儀式後隨即舉行「維護國家安全盃」頒獎典禮，主禮嘉賓頒獎予保安局及各紀律部隊和輔助部隊健兒。

政務司司長陳國基出席「全民國家安全教育日」升旗儀式。圖示陳國基（前排右十）、保安局局長鄧炳強（前排右九）和香港特別行政區維護國家安全委員會秘書長區志光（前排右七）與參與儀式的紀律部隊首長和主禮嘉賓合照。
政務司司長陳國基出席「全民國家安全教育日」升旗儀式。圖示陳國基（前排右十）、保安局局長鄧炳強（前排右九）和香港特別行政區維護國家安全委員會秘書長區志光（前排右七）與參與儀式的紀律部隊首長和主禮嘉賓合照。

 

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