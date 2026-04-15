珍惜生命｜西灣河嘉亨灣女子墮樓 當場氣絕
更新時間：05:21 2026-04-15 HKT
發佈時間：05:21 2026-04-15 HKT
發佈時間：05:21 2026-04-15 HKT
今日（15日）凌晨2時41分，警方接獲西灣河太康街38號嘉亨灣6座的保安員報案，指發現一名女子倒臥在大廈對開地面，懷疑從高處墮下。
警員及救護員趕抵現場，經醫護人員即場檢查，證實女事主已傷重不治，毋須送院。警方隨即封鎖現場，經調查後獲悉死者姓胡（70歲），為退休人士，有情緒病紀錄。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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