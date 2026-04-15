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珍惜生命｜西灣河嘉亨灣女子墮樓　當場氣絕

突發
更新時間：05:21 2026-04-15 HKT
發佈時間：05:21 2026-04-15 HKT

今日（15日）凌晨2時41分，警方接獲西灣河太康街38號嘉亨灣的保安員報案，指發現一名女子倒臥在大廈對開地面，懷疑從高處墮下。

警員及救護員趕抵現場，經醫護人員即場檢查，證實女事主已傷重不治，毋須送院。警方隨即封鎖現場，正就女事主的身分及墮樓原因展開調查。

今日（15日）凌晨2時41分，警方接獲西灣河太康街38號嘉亨灣的保安員報案，指發現一名女子倒臥在大廈對開地面，懷疑從高處墮下。黎志偉攝
今日（15日）凌晨2時41分，警方接獲西灣河太康街38號嘉亨灣的保安員報案，指發現一名女子倒臥在大廈對開地面，懷疑從高處墮下。黎志偉攝
女事主當場傷重不治。黎志偉攝
女事主當場傷重不治。黎志偉攝
女事主當場傷重不治。黎志偉攝
女事主當場傷重不治。黎志偉攝

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