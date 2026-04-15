珍惜生命｜西灣河嘉亨灣女子墮樓　當場氣絕

今日（15日）凌晨2時41分，警方接獲西灣河太康街38號嘉亨灣的保安員報案，指發現一名女子倒臥在大廈對開地面，懷疑從高處墮下。

警員及救護員趕抵現場，經醫護人員即場檢查，證實女事主已傷重不治，毋須送院。警方隨即封鎖現場，正就女事主的身分及墮樓原因展開調查。

今日（15日）凌晨2時41分，警方接獲西灣河太康街38號嘉亨灣的保安員報案，指發現一名女子倒臥在大廈對開地面，懷疑從高處墮下。黎志偉攝

女事主當場傷重不治。黎志偉攝

女事主當場傷重不治。黎志偉攝

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「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

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