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珍惜生命｜17歲少女尖東墮海 漂浮一小時奇蹟獲救送院

突發
更新時間：02:28 2026-04-15 HKT
發佈時間：02:28 2026-04-15 HKT

尖沙咀發生少女墮海意外。今日（15日）凌晨1時許，有途人行經星光大道近尖東巴士總站對開時，驚見一名少女在海面漂浮，隨即報警求助。

水警消防合力救起 女事主送院時清醒

水警及消防接報後火速派出船隻趕往現場，在離岸不遠處發現目標，合力將該名少女救起，並送往就近岸邊梯台登岸。涉事17歲張少女，獲救時神志清醒，且表現合作並無反抗。救護員隨即將她送往伊利沙伯醫院檢查。

岸邊遺隨身物品 天眼揭落水逾一小時

警員在岸邊搜證，發現屬於女事主的部分隨身物品。據悉，警方事後翻查現場一帶的閉路電視片段，發現少女早在報案時間約一小時前，已於現場位置墮海。

據了解，女事主有情緒病，需定期覆診。有人透露因學業壓力問題而萌死念，案件列為企圖自殺。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk  

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