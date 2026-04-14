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天眼直擊｜中學生村屋偷內衣褲 網民籲自首

突發
更新時間：22:46 2026-04-14 HKT
發佈時間：22:46 2026-04-14 HKT

今日（14日）網上瘋傳一段影片，片中見到一名中學生經過一村屋時偷走1條內褲，半分鐘後竟重返現場，再偷走2條內衣褲。男童未知自己偷盜的行為，已被盡收「天眼」底。多名網民呼籲男童自首，另有人建議事主報警。

片段長約1分08秒，事發時間為昨日（13日）下午近5時。片中見到，一名身穿校服、年約15歲的男童經過一村屋時四處張望，之後跳起從晾衫架上偷走一條內褲，急步離開。事隔半分鐘，男童再次折返，並將懸掛在晾衫架上的兩條內衣褲再偷走，而男童的行為被村屋外的「天眼」拍下。

有網民指男童就讀新界一間中學，建議事主應報警求助，並通知校方或家長。另外，有人呼籲男童盡快自首。

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