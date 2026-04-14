機場海關拘西非抵港36歲女 檢獲270萬元可卡因

一名36歲的女旅客昨日（4月13日）從塞拉利昂自由城，經埃塞俄比亞阿迪斯阿貝巴，飛抵香港國際機場。香港海關人員清關時，在其行李內發現3公斤、約值270萬元懷疑可卡因，隨即拘捕該名女子。被捕女子已被控以一項販運危險藥物罪，案件明日（4月15日）在西九龍裁判法院提堂。

涉案女子（中）從塞拉利昂經埃塞俄比亞飛抵香港。海關圖片

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。海關強調會繼續根據情報分析及風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，加強打擊販毒。

海關又同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。市民可透過海關24小時熱線182 8080、舉報罪案專用電郵帳戶[email protected]或網上表格，舉報懷疑販毒活動。

涉案毒品。海關圖片