油價｜果洲群島「大飛」竄逃 3男慌忙扔廿桶私油落海 海關截停人贓並獲
更新時間：18:30 2026-04-14 HKT
發佈時間：18:30 2026-04-14 HKT
發佈時間：18:30 2026-04-14 HKT
本港油價高企，催生走私電油活動。香港海關表示，昨日（4月13日）在果洲群島對開海面，發現一艘形跡可疑快艇。該艘快艇見已曝光，隨即往香港東南面水域方向高速行駛，快艇上亦有人將多個膠桶拋落海面。最終，關員成功將快艇截停，並在海面撈回該批膠桶。
經搜查後，海關人員在22個膠桶內發現共595公升懷疑未完稅電油，市值約1.9萬元，應課稅值約3600元。船上三名年齡介乎34歲至46歲的男子，涉嫌違反《應課稅品條例》被捕。
根據《應課稅品條例》，任何人若進口、處理、管有、售賣或購買未完稅汽油即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。
海關呼籲市民，可透過海關24小時熱線182 8080，或舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格，舉報非法燃油活動。
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