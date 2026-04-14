警務處參與首屆亞洲專業談判聯盟論壇 匯聚各地翹楚提升專業合作

香港警務處將參與首屆亞洲專業談判聯盟2026年度論壇，論壇將於4月14日至16日在香港皇家太平洋酒店舉行。香港警務處副處長(行動)葉雲龍將聯同心理服務科出任開幕典禮主禮嘉賓。前警務處處長蕭澤頤及李明逵，以及警務處警察談判組主管兼總警司廖珈奇亦將出席並主禮。

論壇將匯聚來自亞洲各地逾100名資深從業員、政府官員及專家學者，聚焦提升區域危機談判、心理服務及公共安全的專業合作。

來自警察談判組與心理服務科的人員將參與論壇，參加工作坊、互動演練及跨界討論。他們的參與將彰顯警務處對專業發展、以證據為基礎的危機應對及跨部門協作的承諾。

副處長葉雲龍致開幕辭，強調談判、心理健康意識及協調危機管理在現代警務工作中的重要性。他的致辭將為論壇定下基調，凸顯警務處在推動專業標準、促進跨界協作及提升高壓情境下人員韌力方面的角色。同時，他亦將肯定香港警察談判組及心理服務科人員的貢獻，重申警務處持續進行培訓、知識交流及與區域與國際伙伴互動的承諾。

論壇期間，警察談判組主管廖珈奇發表專題演講，題目為 《從半個世紀的危機談判中汲取的經驗— 香港警察談判組》，回顧香港警察談判組多年來處理複雜危機事件的經驗與學習。

警務處臨床心理學家馮浩堅亦發表專題演講，題目為 《壓力下的韌性：理解與強化危機談判專家的思維》，分享團隊與心理服務如何更有效地維護談判人員的心理準備狀態、支援其恢復歷程，並持續激發長遠的動力。

首屆亞洲專業談判聯盟2026年度論壇將凸顯跨界協作的重要性，並有助於在區域內建立更具韌性的社會及社區。