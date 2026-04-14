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沙田14歲單車男疑衝燈 捱P牌私家車撞飛 目擊者：飛咗上大銀幕

突發
更新時間：15:33 2026-04-14 HKT
發佈時間：15:33 2026-04-14 HKT

網上流傳兩段影片，片段顯示一輛私家車駛至沙田安睦街及安明街交界時，撞到一輛懷疑沒有遵受交通燈停下的單車。單車男連人帶車被撞飛，其後自行爬起。多名途人目睹經過意外發生嚇得目瞪口呆，其後衝上前了解傷者的傷勢。

片段顯示事發為今日（14日）中午12時52分，一輛P牌私家車沿安睦街行駛，至安明街交界右轉時，與一輛沿安明街落斜的單車發生相撞。片中見到單車男疑沒有遵受交通燈停下，最終撞向私家車的車身，人仰車翻，隨後自行爬起身。另一條片見到，單車男坐在地上待救，途人上前了解其傷勢。拍片者在旁講述：「撞到𡃁仔飛咗上去大銀幕，P牌添呀。」

警方表示，今日中午12時許，一輛私家車沿安睦街往沙田方向行駛，至安明街交界時與單車發生相撞。14歲的單車男手腳擦傷流血，拒絕送院，警方正調查事件。

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