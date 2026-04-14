港鈔「金牛」汕頭鬧市紛飛 大媽撒錢落街惹途人執拾 當地派出所：已處理

內地廣東省汕頭市發生鬧市撒錢事件。今晨（14日）一名婦人在汕頭市龍湖區星湖城一高層單位，將大批各面值1,000港元「金牛」的撒落街。其間銀紙紛飛墮下，惹途人紛紛檢拾。有人聲稱檢獲多張鈔票滿載而歸，涉事影片及照片在社交平台流出。網民嘖嘖稱奇談論事件，形容撒錢大媽是「汕頭幣少」，又笑稱「上面唔收港幣，掉晒佢」。當地警方其後回覆內地傳媒，稱事件已處理好；另外當地物管亦表示，已有部分居民返還鈔票。

當地派出所稱已處理好 物管稱有居民已返還鈔票

有網民在社交平台facebook「港車北上分享群」上載影片及照片，片中所見汕頭市星湖城一名大媽，身處其高層單位的露台，並多次將一疊疊的「金牛」港鈔撒出窗外。事件在《小紅書》亦惹來熱議。據知事發於今早約9時，被撒下的鈔票全部是1,000元港幣，有人指涉款多達200萬元，又指事件起因是兩夫婦吵架，在家砸東西，結果妻子將錢撒落街。目擊者稱事後有警察及消防到場處理。

綜合內地傳媒《瀟湘晨報》及《極目新聞》報道，星湖城小區物管人員證實事件，稱部分居民已將撿得港幣交到物管，並確認為真鈔。物管又稱，撒錢的是小區住戶，原因未明，物管會配合警方調查，希望居民拾得港幣後能上交物業或派出所。

汕頭市龍湖區公安分局珠池派出所則稱，事件「我們處理好了」，目前事件正在調查，希望居民主動將所拾港幣交到派出所。至於汕頭珠池街道辦事處工作人員表示，此事將會在龍湖視窗公眾號發出相關公告。

上月重慶亦曾發生撒錢事件 當時全部款項被追回

內地重慶不久之前亦曾發生撒錢事件。上月26日，重慶市公安局九龍坡區分局公安通報，表示當日下午2時許，民警在九龍坡區二郎街道某出租屋內，拘捕兩名涉嫌詐騙的男疑犯期間，兩男為銷毀犯罪證據，將部分贓款從窗戶處向外拋撒，民警當場將兩人拘捕。在社區群眾及物業工作人員的配合下，現場撒落的現金獲全部追回。

另外，本港過往也曾發生鬧市撒錢事件。最轟動的一宗是被香港警方向國際刑警組織申請發出通緝令、全球通緝的「幣少」黃鉦傑，於2018年底在深水埗黃金商場對出鬧市，將數百張百元鈔票由一大廈天台撒下，引來數百名市民瘋搶，情況一度混亂。黃鉦傑翌日又駕跑車準備向巿民派發500元紙幣，但被警方拘捕。他最後因為干犯公眾地方犯妨擾罪，判囚10日，緩刑一年。