國際七欖50周年4.17啟德上演三日 警幕後團隊準備就緒 延續盛事之都美譽

體育盛事「香港國際七人欖球賽」（七欖）今年適逢為球賽50周年金禧誌慶，預計大量球迷將蜂擁到啟德體育園觀賽。要確保活動安全有序，除了園方管理團隊，警方設立的特別職務隊（啟德體育園）同樣擔當着不可或缺的角色。警長梁智豪與警員吳佩斯同屬該小隊成員，二人過往均有參與大型活動管理的經驗，其中曾駐守跑馬地分區的吳佩斯，更多次參與在大球場時期的國際七人欖球賽活動管理工作。

吳佩斯形容「每一次球賽都氣氛狂熱，興奮的球迷愛邊飲酒邊觀賽，情緒開心高漲！而南看台的特色一定是奇裝異服『出風頭』的球迷，每當球賽到達高潮時，我們亦要加強警惕，預防有人會忘形揮舞酒杯，變成天降『甘露』而引起紛爭，其實我們每一次和球迷都是為賽事而同步緊張。」吳佩斯坦言：「場內越熱鬧，我們越要警覺，時刻觀察周邊情況，隨時準備應對突發事件。我們只希望市民能夠安全地盡興，開心地觀看賽事。」

憑着過去在大球場累積的實戰經驗，吳佩斯獲調派至牛頭角分區特別職務隊（啟德體育園），小隊負責統籌及協調啟德體育園的活動。這調派並非偶然，而是為了確保經驗傳承，安排具相關知識和經驗的人員能夠精準到位，有效執行在園區內的各項工作。去年她參與了首次在啟德體育園舉行的國際七人欖球賽，感到非常興奮。吳佩斯有感而發：「從大球場到啟德，不單是場地的轉變，更是警隊與時並進、善用科技提升行動效能的縮影。以往靠經驗和肉眼判斷人流，現在有科技輔助，讓我們更快掌握全局、更精準調配資源。」例如警方推出的「離場易」和「公共安全管理系統」，大大提升人流管理效率，為市民提供實用資訊的同時，亦有助警方迅速調整部署，疏導人車並加強保安工作。

至於梁智豪，他過往主要從事刑偵工作，以「small team」形式偵查罪案。現時參與啟德體育園特別職務隊的工作，職務性質截然不同。「以前做刑偵，團隊規模較小，聚焦追查疑犯、蒐集證據等工作；現在要面對的每每是數萬人參與的大型活動，需要協調的部門和持份者多不勝數——從政府各局、場地的管理團隊，到警隊不同單位，每一個環節都要保持有效溝通，作周詳部署。」Marco坦言，從「small team」到「big team」，再到匯聚警隊各部門以「one team」的力量去統籌各項大型活動，這份轉變讓他大開眼界，亦讓他有機會見證團隊的力量。「從更宏觀的角度審視全局，深深體會到一場成功盛事的背後，是無數人齊心協力的成果。」

對於國際七人欖球賽50周年大賽，梁智豪與吳佩斯均翹首以待。他們指以去年累積的經驗，加上場館的配合與警隊智慧警政項目的應用，有信心今年賽事能夠安全有序地進行，延續香港盛事之都的美譽。