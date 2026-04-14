警方冚北角14K賭檔拉18人 揭14歲男童擬收36.6元「老毛」踢同學入黑社會

警方留意到黑幫14K在北角經營非法賭檔，利誘賭客提供其私人帳戶，用作收取其他賭客的賭款，藉此作洗清黑錢用途。賭檔頭目在4年間清洗近1000萬元犯罪得益。行動中更發現一名年僅14歲的中學男生，擬收取俗稱「老毛」港幣36.6元利是，踢同學友儕加入黑幫，但未能得逞。

為打擊有關罪行，東區警區在過去一連兩日展開反三合會行動，共拘捕18名本地人士，年齡介乎14至57歲，罪名包括「洗黑錢」、「管理賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「刑事毀壞」、「襲擊致造成身體傷害」及「煽惑他人成為三合會會員」等。

東區警區刑事總督察陳志良表示，為打擊區內三合會活動以及堵截三合會來源，警方在過去一連兩日執行一連串反三合會拘捕行動，打擊一個活躍於北角經營非法賭檔的三合會團夥。東區警區刑事部聯同特別職務隊，在行動中共拘捕18人，包括該三合會團夥的頭目，涉嫌經營非法賭博場所，洗黑錢及其他與三合會相關的罪行。警方同時懷疑被捕人利用個人戶口在四年期間清洗近1000萬元的犯罪得益。

警方同時發現有關的三合會團夥，會利誘個別賭客提供其私人戶口，並將他們的戶口入帳號碼張貼在非法賭博場所的當眼處，用作收取其他賭客的賭款，警方將循洗黑錢的方向繼續調查，而有關賭客亦已被警方拘捕，據悉，他僅收取1000元作報酬以提供其戶口帳號。

利用賭客戶口收取非法賭款

東區警區反三合會行動組督察黃焯頎則表示，警方在全港各區拘捕16名本地人士及2名內地人，15男3女，年齡介乎14至57歲，部分被捕人士有黑社會背景，或涉及與黑社會相關的刑事案件。被捕人涉及的罪行包括洗黑錢、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「刑事恐嚇」、及「煽惑他人成為三合會會員」等。其中一名年僅14歲的被捕男中學生，為活躍於九龍區14K的黑社會成員，他更招攬和煽惑其他人成為三合會會員，但未能成功。

警方透過情報收集得知，一個活躍於區內的三合會團夥在2025年底開始租用一個位於北角區的住宅單位，並且於該單位內營辦非法釣魚機賭檔。而該團夥的頭目，更透過他名下一個銀行戶口，在4年間清洗約近港幣1000萬元的懷疑犯罪得益及賭款。

有關三合會團夥為增加犯罪收入及逃避警方追查，非法賭場營辦人會以金錢利誘一些賭客提供其個人銀行戶口給予賭場營辦人，而該賭場營辦人就會利用其戶口作收取非法賭款之用。東區警區反三合會行動組經調查後，以洗黑錢罪名拘捕該名賭客，並以營辦賭場罪名拘捕該名賭場營辦人。

行動中，警方亦將一個由該三合會團夥頭目控制的非法釣魚機賭檔搗破，檢獲七部釣魚遊戲機，一些現金賭款，並且於該頭目女友家中檢獲一些金器，首飾，名牌手袋，並懷疑他透過清洗頭目的犯罪得益，購買奢侈品，過着奢華的生活。

同時，警方亦留意到近日有青少年自稱為活躍於區內的三合會分子，威逼利誘其朋友及同學成為該三合會的成員。有關招攬行為更伴隨一些簡單的入會儀式，包括收取俗稱為「老毛」港幣$36.6元利是。警方高度重視這類型的案件，並在今個星期的收網行動中，以煽惑他人成為三合會會員罪名拘捕一名14歲的男童。

警方相信，透過本次收網執法行動，已成功打擊活躍於區內的三合會團夥及其收入來源，防止相關與三合會有關的罪行發生。警方會繼續聯同各界持份者，包括家長、教師和學校，作多方面防罪宣傳，共同建立防止青少年犯罪的屏障，建立正向價值觀，提升守法意識。警方一直密切留意與青少年相關的罪案趨勢，並加強情報主導的執法行動，特別針對利用青少年犯罪的不法分子。

警方呼籲，家長除可參閱警方推出的青少年罪行誌師長攻略2025年版外，家長亦要提醒子女謹慎交友，家長和教師如發現子女正受不法分子滋擾，請立即挺身而出舉報，避免更多人受害。警方重申，對青少年罪行採取零容忍態度，即使未成年干犯罪行，同樣要負上刑責。