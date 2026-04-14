Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩男爆竊深水埗五金舖被捕 偷走冷氣機及銅線等 警元朗回收場起回贓物

突發
更新時間：12:10 2026-04-14 HKT
發佈時間：12:10 2026-04-14 HKT

深水埗汝州街一間五金舖，昨日（13）被賊人撬開大門爆竊，偷走一部冷氣機、一批銅線及一部手推車。警方翻查閉路電視片段調查，迅速拘捕兩名男子，並在元朗一回收場起回失物。

昨日（13日）早上9時43分，警方接獲裝修工程44歲姓吳男負責人報案，指發現其汝州街150號地下五金舖，大門被打開，有財物失竊。警員到場經初步點算，相信一部約值10,300元的冷氣機、一批銅線及一輛手推車被人偷去。

警方經進一步調查，並翻查閉路電視片段，包括「銳眼」計劃下安裝的閉路電視後，同日分別於旺角塘尾道198A號後巷及大南街190號天台，拘捕兩名分別32歲姓關及33歲姓甄男子，他們涉嫌「爆竊」正被扣留調查。警員亦在元朗永寧村一回收場起回案中失物，案件交由深水埗警區刑事調查隊第九隊跟進。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
時尚購物
19小時前
名導張堅庭轟茶記「以為冇佢唔得」？偕波友轉場連鎖冰室歎早餐 讚招呼好/顏值高 反惹網民斥︰人哋軟勸退你唔知
名導張堅庭轟茶記「以為冇佢唔得」？偕波友轉場連鎖冰室歎早餐 讚招呼好/顏值高 反惹網民斥︰人哋軟勸退你唔知
飲食
2026-04-13 13:19 HKT
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
股市
2026-04-13 09:59 HKT
外遊後洗手盆突「發臭」 倒清潔劑也無法根治 專家拆解3大成因
外遊後洗手盆突「發臭」 倒清潔劑也無法根治 專家拆解3大成因
家居裝修
7小時前
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民：千禧年嗰陣時好旺……
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民：千禧年嗰陣時好旺……
生活百科
18小時前
旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒
旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒
飲食
5小時前
星島申訴王|結婚尋合作伙伴 詳列收費項目 擁7萬粉絲Foodie 遭網民洗版鬧爆
星島申訴王 | 結婚尋合作伙伴 詳列收費項目 擁7萬粉絲Foodie 遭網民洗版鬧爆
申訴熱話
19小時前
前AV女優蒼井空自爆性史 與男星山本裕典初見即上床節目中對質 大談一夜情後讚「老公很好」
前AV女優蒼井空自爆性史 與男星山本裕典初見即上床節目中對質 大談一夜情後讚「老公很好」
影視圈
19小時前
元朗金記燒臘餐廳月底結業 50年老店主打古法燒豬、金錢雞 蔡瀾曾大讚燒肉飯與眾不同
元朗金記燒臘餐廳月底結業 50年老店主打古法燒豬、金錢雞 蔡瀾曾大讚燒肉飯與眾不同
飲食
19小時前
入殮師︱幫死人化妝遭父母嫌無面 深圳00後美女「I don't care」
入殮師︱幫死人化妝遭父母嫌無面 深圳00後美女「I don&#039;t care」
即時中國
6小時前