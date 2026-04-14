兩男爆竊深水埗五金舖被捕 偷走冷氣機及銅線等 警元朗回收場起回贓物

深水埗汝州街一間五金舖，昨日（13）被賊人撬開大門爆竊，偷走一部冷氣機、一批銅線及一部手推車。警方翻查閉路電視片段調查，迅速拘捕兩名男子，並在元朗一回收場起回失物。

昨日（13日）早上9時43分，警方接獲裝修工程44歲姓吳男負責人報案，指發現其汝州街150號地下五金舖，大門被打開，有財物失竊。警員到場經初步點算，相信一部約值10,300元的冷氣機、一批銅線及一輛手推車被人偷去。

警方經進一步調查，並翻查閉路電視片段，包括「銳眼」計劃下安裝的閉路電視後，同日分別於旺角塘尾道198A號後巷及大南街190號天台，拘捕兩名分別32歲姓關及33歲姓甄男子，他們涉嫌「爆竊」正被扣留調查。警員亦在元朗永寧村一回收場起回案中失物，案件交由深水埗警區刑事調查隊第九隊跟進。