宏福苑住戶收災後相憂失竊 消息指警方單位檢現金首飾待確認

大埔宏福苑居民即將於下周一（20日）起獲准上樓執拾前夕，再有住戶擔心單位遭到爆竊。有宏昌閣住戶報稱在收到「一戶一社工」拍攝的單位照片後，發現照片中顯示房間的櫃桶被打開，多個裝有共約3.5萬元現金及珠寶的首飾盒一片混亂，擔心出現失竊。該住戶表示已就事件向警方備案。

消息稱，警方今日（14日）早上派員到單位跟進，在單位內找到現金、首飾等，有待報案人確認。

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宏昌閣住戶展示由一戶一社工拍攝的單位照片，顯示櫃桶被打開，多個首飾盒一片混亂。

涉事居民李小姐，是宏昌閣高層單位的住戶。她向傳媒反映，指昨日她收到一戶一社工拍攝的單位照片，其中一張可見房間內有翻箱倒籠的痕迹，櫃桶打開，多個裝有現金和珠寶的首飾盒也被翻開。李小姐擔心財物被人偷去，包括2.5萬現金及一條約值1萬多元的頸鏈。事後她已到警署備案，其後亦獲警方再聯絡，詢問她是否同意警方上樓調查。

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宏福苑早前爆出盜竊案，3名負責加固工程的男工人於宏泰閣單位工作期間，涉嫌盜竊災民7件約值9萬元的首飾，被警方拘捕。3人已被被暫控一項「盜竊」罪，案件已於沙田裁判法院提堂，押後至5月4日在粉嶺裁判法院再訊。

警方事後加強4項保安措施，包括加強人手在附近一帶加強管控；工人上樓前會需放低個人財物，首飾、手錶及現金等須放置在儲物櫃，不准帶多於500元現金上樓。而工人入屋前，警方會先記錄單位有無明顯財物並作紀錄；鞏固工程進行期間，警員亦會在單位內駐守。警方在工人離開時會進行搜身，並以金屬探測器協助，確保他們不會帶走任何物件。

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