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尖沙咀公司女行政總裁疑穿櫃桶底 偷公司4300萬巨款涉盜竊被捕

突發
更新時間：04:50 2026-04-14 HKT
發佈時間：04:50 2026-04-14 HKT

尖沙咀發生巨額盜竊案。昨日（13日）傍晚6時42分，警方接獲35歲姓黃男子報案，指懷疑公司一名女CEO(行政總裁)盜取其公司的款項，涉及款項約4300萬港元。

涉案公司位於K11內。梁國峰攝
涉案公司位於K11內。梁國峰攝

消息稱，報案的黃姓男子為一間財富管理有限公司的股東，他聘用姓何（53歲）女子為公司的行政總裁， 管理公司一切業務包括公司銀行的帳戶。

據悉，黃男自今年初發現公司帳戶內資金不足，引至員工薪金及客戶佣金支付一直延遲，經查核揭發公司的銀行戶口約港幣4000萬元未經授權轉入何女的戶口。其後黃男向何女查問轉帳事宜。有人直認不諱取去公司款項。

黃男於是報警求助，案件由灣仔警區刑事調查隊第六隊接手調查，拘捕姓何女子涉嫌「盜竊」，現正被扣留調查。案件稍後將轉交油尖警區刑事調查隊第三隊跟進。

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