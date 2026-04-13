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36歲無業男扮淫媒做嫖客「食霸王餐」 氹至少4未成年少女性交再呃逾萬元

突發
更新時間：19:14 2026-04-13 HKT
發佈時間：19:14 2026-04-13 HKT

一名無業男子分別飾演兩角，詐騙至少4名援交少女從而「又食又拎」，先在網上社交平台假扮女淫媒，游說未成年少女援交，再以嫖客身份現身，與涉案少女分別在賓館及酒店等地方性交。事後他未有向援交少女付款，甚至以不同籍口要求對方支付逾萬元保證金。警方指被捕的36歲男子以「網上性誘識」的手法犯案，利用網絡隱蔽性，隱藏自己真實身份，有計劃地接近受害少女實施性剝削，甚至無恥地騙取受害少女金錢。

警方早時接獲一名15歲少女報案，她聲稱在一個網上社交平台上結識一名以女性英文名及頭像開設帳號的「援交中介」，對方以港幣3至10萬元報酬誘使少女提供援交服務。少女因無知墮入陷阱，並按指示於兩間分別位於元朗及天水圍的賓館及酒店，與同一名男嫖客在4月初的5日內先後發生3次性行為，其後騙徒並無向她支付任何報酬，更以不同籍口，例如需要支付保證金及嫖客未過數等問題，向少女索取金錢。受害少女不虞有詐，根據騙徒指示將港幣1.3萬元存入騙徒提供的收款戶口，其後她意識自己誤墮騙局，立即報案求助。

元朗警區刑事總督察張晉堂交代案件。黃文威攝
元朗警區刑事總督察張晉堂交代案件。黃文威攝

警方高度關注事件，案件隨即交由元朗警區重案組第一隊調查，經過翻查大量閉路電視片段及情報分析，迅速鎖定案中男嫖客身份，並在上周六（11日）於元朗區拘捕一名36歲本地男子，涉嫌「以虛假藉口促致他人作非法的性行為」、「與年齡在16歲以下的女童非法性交」及「以欺騙手段取得財產」等罪，他報稱無業。

警方經深入調查，相信該名被捕男子在案件中自編自導自演，既是案中假扮援交中介的騙徒，亦是嫖客。他假扮一名女援交中介，籍此降低受害人戒心，其後透過社交平台向少女訛稱介紹援交工作。被捕男子更會特意警告少女，不能與嫖客交換任何聯絡資料，並表示有關報酬將會在事後由援交中介支付，其後再以嫖客身份與少女發生性行為。

同時，警方亦發現被捕男子以相同手法，分別於去年10月至11月期間，誘使最少3名年齡介乎16至17歲的未成年少女提供性服務，並騙取至少港幣2萬元。警方不排除有其他人受騙，呼籲任何懷疑自己曾以相同手法受騙的市民，可致電6074 6806與元朗警區重案組第一隊聯絡以提供相關資料。被捕男子現正被警方拘留調查，將會被暫控相關罪名，並於明日（14日）早上在屯門裁判法院提堂。

元朗警區刑事總督察張晉堂指被捕男子以「網上性誘識」的手法犯案，利用網絡的隱蔽性，隱藏自己的真實身份，有計劃地接近受害少女實施性剝削，更無恥地騙取受害少女金錢。警方提醒所有年青人應潔身自愛，亦不要輕易誤信網上同類所謂援交或Part-time girlfriend（兼職女友）資訊，令自己受傷害。警方亦提醒家長和教師提高警覺，教育孩子識別網絡風險，避免兒童受到不必要的傷害。

警方見記者交代案情。黃文威攝
警方見記者交代案情。黃文威攝

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