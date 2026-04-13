36歲無業男扮淫媒做嫖客「食霸王餐」　氹至少4未成年少女性交再呃逾萬元

一名無業男子分別飾演兩角，詐騙至少4名援交少女從而「又食又拎」，先在網上社交平台假扮女淫媒，游說未成年少女援交，再以嫖客身分現身，與涉案少女分別在賓館及酒店等地方性交。事後他未有向援交少女付款，甚至以不同藉口要求對方支付逾萬元「保證金」。警方指被捕的36歲男子以「網上性誘識」的手法犯案，利用網絡隱蔽性，隱藏自己真實身分，有計劃接近受害少女實施性剝削並騙取金錢，直言其行為無恥。

警方表示，較早時接獲一名15歲少女報案，她聲稱在一個網上社交平台上，結識一名以女性英文名及頭像開設帳號的「援交中介」。對方以港幣3至10萬元報酬，誘使少女提供援交服務。少女因無知墮入陷阱，於4月初按指示到元朗天水圍兩間賓館酒店，與同一名男嫖客在5日內先後發生3次性行為。其後「女中介」並無向少女支付報酬，更以不同藉口，例如要付保證金及嫖客未過數等，向少女索取金錢。少女不虞有詐，根據指示將港幣1.3萬元存入「女中介」提供收款戶口。其後少女意識自己誤墮騙局，立即報案求助。

元朗警區刑事總督察張晉堂交代案件。黃文威攝

警方高度關注事件，案件隨即交由元朗警區重案組第一隊調查，經過翻查大量閉路電視片段及情報分析，迅速鎖定案中男嫖客身分，並在上周六（11日）於元朗區拘捕一名36歲、報稱無業的本地男子，涉嫌「以虛假藉口促致他人作非法的性行為」、「與年齡在16歲以下的女童非法性交」及「以欺騙手段取得財產」等罪。

警方經深入調查，相信案中被捕男實際為自編自導自演，既是假扮援交中介的騙徒，亦是嫖客。他自稱是一名「女中介」，從而降低受害人戒心，其後透過社交平台向少女訛稱介紹援交工作。被捕男子更會特意警告少女，不能與嫖客交換任何聯絡資料，並表示有關報酬將會在事後由援交中介支付，其後再以嫖客身分與少女發生性行為。

同時，警方亦發現被捕男子以相同手法，分別於去年10月至11月期間，誘使最少3名介乎16至17歲的少女提供性服務，騙取至少港幣2萬元。警方不排除有其他人受騙，呼籲任何懷疑自己曾以相同手法受騙的市民，可致電6074 6806與元朗警區重案組第一隊聯絡以提供相關資料。被捕男子現正被警方拘留調查，將會被暫控相關罪名，並於明日（14日）早上在屯門裁判法院提堂。

元朗警區刑事總督察張晉堂指，被捕男子以「網上性誘識」的手法犯案，利用網絡的隱蔽性，隱藏自己的真實身分，有計劃地接近受害少女實施性剝削及騙取金錢，形容其行為無恥。警方提醒所有年青人應潔身自愛，亦不要輕易誤信網上同類所謂援交或Part-time girlfriend（兼職女友）資訊，令自己受傷害。警方亦提醒家長和教師提高警覺，教育孩子識別網絡風險。

警方見記者交代案情。黃文威攝