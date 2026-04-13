有片｜安達商場快餐店排隊爆爭執 中年漢騎住青年怒喊：打X死你呀細路！

秀茂坪兩名男子疑因排隊問題發生爭執，其中一名中年男子情緒激動，將青年壓在地上。現場多名職員及街坊好言相勸，但中年漢怒火未熄。事件擾攘一輪後中年漢最終放開青年，但仍忿忿不平指罵對方：「打X死你呀細路！」警方到場調查，將案件列作糾紛。

片段長約55秒，一名青年倒卧地上，動彈不得，其身軀被一名中年漢跨坐。中年漢情緒非常激動大喊：：「報警呀！係咪你打我先？有話要排隊咩？係咪要打？」一名黑衫女子上前勸交調停，試圖隔開二人，在場多人不停勸喻，「算啦算啦」、「唔好打呀」、「大家街坊街里」、「你哋唔好咁樣啦」、「好小事啫」。

有人提議報警處理，中年漢雖立即放開青年，但仍怒火中燒，甚至激動爆粗：「打X死你呀細路！」青年隨後亦站起身，與旁邊的黑衫女子相擁。有職員叫中年漢去其他地方倒水，中年漢隨即炮轟：「有無話要排隊？佢拎杯我唔使拎杯？」，職員只能叫中年漢「唔好勞氣」。

事件發生於今日（13日）上午11時46分，警方接獲報案，指一名65歲姓何男子與一名青年在安達商場一間快餐店內疑因排隊問題發生爭執。警員到場調查後，事件列作糾紛處理，暫時無人被捕。

