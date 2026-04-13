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海關截查深圳灣出境貨車 檢逾700隻瀕危活龜活蜥

突發
更新時間：16:08 2026-04-13 HKT
發佈時間：16:08 2026-04-13 HKT

​香港海關於4月8日在深圳灣管制站偵破一宗涉嫌利用中型貨車走私懷疑瀕危物種的案件，分別檢獲106隻活龜及654隻活蜥蜴，均懷疑屬受管制瀕危物種，估計市值約58萬元。

海關當日根據風險評估，在深圳灣管制站截查一輛出境中型貨車。經X光檢驗後，海關人員發現車底部分的影像有異，並在貨斗底架內發現26個黑色袋，經檢查後在袋內發現該批懷疑受管制屬瀕危物種活龜及活蜥蜴。44歲男司機其後被捕，現正保釋候查。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。海關強調，會繼續透過風險評估和情報分析嚴厲執法，打撃跨境走私活動。

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