珍惜生命｜尖東財困男蹈海輕生 消防及時救起送院

尖沙咀有人墮海。今日（13日）下午3時，一名男子在尖東梳士巴利道30號對開海面載浮載沉，途人發現報案。警方及消防員到場，將年約37歲男事主救起，他意識模糊，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

現場消息稱，事發時有途人見事主自行跳入海中，之後在海面載浮載沉。警員在岸邊一草叢處檢獲事主的一個斜孭袋，發現袋內有一封財務信件。據了解，事主因賭博，欠債約5萬元。目前案件被列作企圖自殺跟進。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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