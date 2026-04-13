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尖東男子墮海 消防救起送院

突發
更新時間：15:51 2026-04-13 HKT
發佈時間：15:51 2026-04-13 HKT

尖沙咀有人墮海。今日（13日）下午3時，一名男子在尖東梳士巴利道30號對開海面載浮載沉，途人發現報案。警方及消防員到場，將男事主救起，他清醒由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

現場消息稱，事發時有途人見事主自行跳入海中，之後在海面載浮載沉。警員在岸邊一草叢處檢獲事主的一個斜孭袋，發現袋內有一封財務信件，正調查事主墮海原因。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk  

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