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全民國家安全教育日｜元朗少訊「國安先鋒」啟動 首創與匹克球結合 鄧炳強落場友賽支持

突發
更新時間：20:49 2026-04-12 HKT
發佈時間：20:49 2026-04-12 HKT

元朗警區聯同元朗區少年警訊名譽會長會，正式啟動「國安先鋒」計劃。此計劃首創「動靜結合」模式，將新興運動匹克球（Pickleball）與國家安全教育深度融合，旨在培養青少年愛國守法的價值觀。由元朗警區及元朗區少年警訊名譽會長會合辦的年度重頭戲「元朗區少年警訊國安匹克球挑戰賽」，今日（12日）於天水圍天暉路體育館及社區會堂隆重舉行。

賽事吸引28間中小學參與，其中特製「國安球拍」成為象徵。賽事設有「國安盃」、「國安碟」、「國安碗」、「國安盾」等獎項。頒獎禮邀得保安局局長鄧炳強及多位嘉賓主禮，與現場接近300名區內師生共同見證體育競技與國安教育結合的豐碩成果。肯定「動靜結合」教育模式。

活動期間，鄧炳強亦與警務處副處長（國家安全）簡啟恩，與同學組隊親身落場友賽支持，吸引不少同學圍觀。另外，鄧炳強亦參觀現場的少訊攤位，並於少訊隊員交流。

「國安先鋒」計劃旨在打破傳統框架，透過新穎的運動體驗提升學生的參與度。

  • 先鋒引領： 成為校園及社區推廣國家安全教育的先鋒力量。
  • 使命傳承： 培養學生的責任感與使命感。
  • 文化建構： 塑造愛國守法、積極正向的校園文化。
  • 國安體驗：參觀昂船洲駐港部隊展覽中心、觀賞國安電影《驚蟄無聲》。 活動特別邀請國安地區導師洪浚釗出席，與青年交流維護國家安全的心得。

此計劃成功把體育競技與國家安全教育融合，所有參賽中學生獲委任為「國安先鋒」，負責校園壁報及社區宣傳。讓國安理念在校園扎根，培養新一代愛國青年。表現優異者更可獲推薦參加保安局及民青局舉辦的「青年國安大使培訓計劃」，進一步開拓視野。
 

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