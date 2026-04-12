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全民國家安全教育日｜消防處舉行開放日 逾9000市民參與 陳茂波出席

突發
更新時間：19:07 2026-04-12 HKT
發佈時間：19:07 2026-04-12 HKT

為響應和支持第11個全民國家安全教育日，消防處今日（四月十二日）在將軍澳消防及救護學院舉行開放日，讓市民加深對國家安全的認識，並了解消防處在維護國家安全、公共秩序及安全的工作。活動吸引超過9 000名市民參與。 

財政司司長陳茂波上午在消防處副處長（行動）陳慶勇陪同下觀看消防及救護車輛巡遊，其後參觀國家安全教育攤位，並到訪學院內的國家安全教育暨資源中心。

開放日設置多個介紹國家安全的展板及攤位遊戲，以互動方式讓市民了解國家安全的重要性。開放日亦舉行升旗儀式，並由消防處儀仗隊表演中式步操。此外，百勝角模擬鐵路站等多個模擬訓練設施、消防及救護教育中心暨博物館和國家安全教育暨資源中心開放予市民參觀，市民可透過活動獲取消防處入職資訊。

消防處一直全力支持香港特別行政區政府落實執行《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，並將繼續堅定不移，支援及配合各部門執行維護國家安全的工作，讓市民的安全得到更佳保障。

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