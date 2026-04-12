Pokémon卡遇竊｜賊人周一提堂 卡片仍蹤杳 店舖疑被恐嚇勒索9萬元

尖沙咀加連威老道寶可夢（寵物小精靈、Pokémon）卡店盜竊案，警方已於上周五（10日）火速拘捕一名35歲賊人，目前警方仍在追查兩張被盜卡片下落，案件亦將於明日（13日）提堂。另外，受害店舖昨今兩日（11及12日）再公開更多對話截圖，揭示「幕後黑手」甚至在同黨被捕後，向店舖囂張勒索9萬元。店舖表明拒絕後，疑犯更稱已到日本銷贓，並恐嚇店舖「你以後唔好開舖，要小心每一個顧客」。

據店舖公開的對話截圖可見，懷疑是案件的「幕後黑手」，在同黨被捕後，私下聯絡店舖，稱持有失竊的兩張總值24萬港元的「烈空坐披風比卡超」稀有卡片，並拍照佐證，向店舖勒索9萬元。店舖雖然沒有打算妥協，但仍借機一探口風，得知對方自己不會出面，是找「𡃁仔」出面交收。對方亦揚言會將卡片外殼的鑒定標識破壞，並重新鑒定「洗白」卡片，且有專人接贓。

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疑犯要求店舖盡快答覆，聲言已找到海外買家，若在限期前不交錢贖卡，「你就以後唔好開舖，你要小心每一個顧客會唔會搶你卡」。最後店舖表明無法信任對方，疑犯便再度恐嚇「咁你每一日開店記住留意邊個會搶卡喎」。至今日，疑犯再向店舖表示，卡片已被帶往日本放首」，甚至耀武揚威稱：「叫你5萬蚊唔肯，數都唔識計，唔使開舖啦，而家係咪日日都好慌啊？」

面對持續勒索，店舖不向惡勢力低頭，並公開對話紀錄。店舖提到，對方自爆近日發生多宗針對Pokémon卡的案件，甚至「有一單無報到出嚟」，懷疑有更多受害者，因而公開對話，呼籲一眾行家要警惕，並小心保管卡片。

據悉，目前相關卡片仍未被尋回，警方仍在調查案件。至於早前被捕賊人已暫控一項「盜竊」罪，案件將於周一上午在九龍城裁判法院提堂。