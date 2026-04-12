Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Pokémon卡遇竊｜賊人周一提堂 卡片仍蹤杳 店舖疑被恐嚇勒索9萬元

突發
更新時間：18:26 2026-04-12 HKT
發佈時間：18:26 2026-04-12 HKT

尖沙咀加連威老道寶可夢（寵物小精靈、Pokémon）卡店盜竊案，警方已於上周五（10日）火速拘捕一名35歲賊人，目前警方仍在追查兩張被盜卡片下落，案件亦將於明日（13日）提堂。另外，受害店舖昨今兩日（11及12日）再公開更多對話截圖，揭示「幕後黑手」甚至在同黨被捕後，向店舖囂張勒索9萬元。店舖表明拒絕後，疑犯更稱已到日本銷贓，並恐嚇店舖「你以後唔好開舖，要小心每一個顧客」。

據店舖公開的對話截圖可見，懷疑是案件的「幕後黑手」，在同黨被捕後，私下聯絡店舖，稱持有失竊的兩張總值24萬港元的「烈空坐披風比卡超」稀有卡片，並拍照佐證，向店舖勒索9萬元。店舖雖然沒有打算妥協，但仍借機一探口風，得知對方自己不會出面，是找「𡃁仔」出面交收。對方亦揚言會將卡片外殼的鑒定標識破壞，並重新鑒定「洗白」卡片，且有專人接贓。

相關報道：尖沙咀卡牌專門店遇竊失25萬元稀有Pokémon卡 35歲男翌日落網

疑犯要求店舖盡快答覆，聲言已找到海外買家，若在限期前不交錢贖卡，「你就以後唔好開舖，你要小心每一個顧客會唔會搶你卡」。最後店舖表明無法信任對方，疑犯便再度恐嚇「咁你每一日開店記住留意邊個會搶卡喎」。至今日，疑犯再向店舖表示，卡片已被帶往日本放首」，甚至耀武揚威稱：「叫你5萬蚊唔肯，數都唔識計，唔使開舖啦，而家係咪日日都好慌啊？」

面對持續勒索，店舖不向惡勢力低頭，並公開對話紀錄。店舖提到，對方自爆近日發生多宗針對Pokémon卡的案件，甚至「有一單無報到出嚟」，懷疑有更多受害者，因而公開對話，呼籲一眾行家要警惕，並小心保管卡片。

據悉，目前相關卡片仍未被尋回，警方仍在調查案件。至於早前被捕賊人已暫控一項「盜竊」罪，案件將於周一上午在九龍城裁判法院提堂。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
01:33
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
影視圈
3小時前
何超蕸離世｜二房三女畢生未婚行事低調  跟超瓊超儀珍貴合照露純真神色  1年前賀何猷啟笑容和藹
何超蕸離世｜二房三女畢生未婚行事低調  跟超瓊超儀珍貴合照露純真神色  1年前賀何猷啟笑容和藹
影視圈
3小時前
MIRROR演唱會攝影師被揭耍陰招？偷關行家攝影機「斷正」遭圍插：終於等到個天收佢
MIRROR演唱會攝影師被揭耍陰招？偷關行家攝影機「斷正」遭圍插：終於等到個天收佢
影視圈
2026-04-11 19:00 HKT
DSE考生深夜困廁所 慈父人鎖大戰失敗 絕望建議趴洗手盆瞓 最終憑一神器解困｜Juicy叮
DSE考生深夜困廁所 慈父「人鎖大戰」失敗 絕望建議趴洗手盆瞓 最終憑一神器解困｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
公屋智能門禁系統可「捉呃公屋」？房署首度解密：出入紀錄保留28日即刪 一情況下保存期較長｜Juicy叮
01:38
公屋智能門禁系統可「捉呃公屋」？房署首度解密：出入紀錄保留28日即刪 一情況下保存期較長｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
影視圈
2小時前
伊朗局勢｜美伊第三輪談判結束 伊媒稱雙方仍存嚴重分歧 特朗普：若中國向伊運送武器將面臨「大問題」｜持續更新
01:49
伊朗局勢｜美伊談判21小時破裂萬斯指準備離開 特朗普：中國若向伊運武將有「大問題」｜持續更新
即時國際
55分鐘前
「六師弟」林子聰豪宅曝光 大露台擁馬場景方便觀賽 寬敞客廳放滿子女跳舞比賽獎盃
「六師弟」林子聰豪宅曝光 大露台擁馬場景方便觀賽 寬敞客廳放滿子女跳舞比賽獎盃
影視圈
8小時前
瞓洗衣機乾衣機頂 與大電箱共眠 新蒲崗工人房大反差轉彎有露台 網民有讚有彈｜Juicy叮
瞓洗衣機乾衣機頂 與大電箱共眠 新蒲崗工人房大反差轉彎有露台 網民有讚有彈｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-11 15:47 HKT
公屋二派獲8個月租金減免！事主不安憂屬「凶宅」引熱議 揭1原因可獲房署特別優待？
公屋二派獲8個月租金減免！事主不安憂屬「凶宅」引熱議 揭1原因可獲房署特別優待？
生活百科
8小時前