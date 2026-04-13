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釣爾輕心｜警夥企業舉辦釣魚訊息演習 近九成機構有員工墮陷阱 經理級中招比率高

突發
更新時間：00:01 2026-04-13 HKT
發佈時間：00:01 2026-04-13 HKT

去年警方錄得1093宗釣魚騙案，雖有所下跌，但損失金額上升超過一倍。警方表示，釣魚攻擊漸趨個人化及規模化，目標亦從以往常見的信用卡資料，演變成誘導受害人提供網上銀行、通訊軟件等個人帳戶資料，其中一宗騙案損失高達1900萬元，騙徒透過釣魚短訊取得受害人社交帳戶對話內容，再冒充其合作夥伴成功詐財。為提高企業人員的警覺性，警方早前進行「釣爾輕心」社交工程演習，有近九成參與機構有員工誤墮釣魚陷阱，當中經理級人員的點擊釣魚短訊的比率較一般員工更高。

2025年針對香港的網絡威脅情報錄得超過150萬宗，當中釣魚攻擊佔約27%，釣魚短訊成主流手法，佔超過9成；釣魚電郵雖只佔2.6%，但涉及金額往往較大；其餘6.5%則涉及WhatsApp等即時通訊軟件傳送。另外，去年警方錄得1093宗釣魚騙案，接年下跌6成，惟涉及金額上升超過一倍，達1.1億元。

梁以德、許綺惠和黃家偉(左至右)講述釣魚攻擊的最新趨勢，以及剖析「釣爾輕心」社交工程演習的結果。
梁以德、許綺惠和黃家偉(左至右)講述釣魚攻擊的最新趨勢，以及剖析「釣爾輕心」社交工程演習的結果。

網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司許綺惠表示，釣魚攻擊已全面進化，騙徒輕易取得用作釣魚攻擊的工具，無需任何技術知識即可生成可疑短訊或電郵，令犯罪門檻降低，攻擊更具規模化，又會利用社交媒體上的公開資料，以掌握受害人個人背景，從而製作高度個人化的釣魚訊息，加上深偽技術和人工智能的運用，令其可信程度大大提高。 

許綺惠剖釋常見的網絡釣魚手法，指騙徒通常會假扮政府部門、銀行、機構或快遞公司的短訊或電郵，向數以萬計的市民「撒網」，並透過內附的釣魚連結引導受害人點擊登入高仿真度假網站，再誘使提供個人或帳戶資料，最終騙徒會利用資料盜取錢財，甚至進行「二次釣魚」，欺騙受害人的身邊人。

她強調，近年騙徒目標已不再局限於盜取信用卡資料，而是轉向誘導受害人交出個人帳戶資料，以追求更大利潤，例如早前有會計職員收到假冒WhatsApp管理員的系統更新通知後提供了驗證碼，導致帳戶內的對話內容被完全掌握，騙徒及後以新手機號碼冒充其公司長期合作夥伴，訛稱匯款帳戶已變更，受害人不疑有詐，將近1900萬元轉帳予對方，成為去年金額最高的釣魚騙案，「點擊一條可疑連結，便可能輸掉身家。」

演習期間，「IT部門禮品贈送」電郵最容易令員工放下戒心，被點擊超過3500次。
演習期間，「IT部門禮品贈送」電郵最容易令員工放下戒心，被點擊超過3500次。

為提升企業人員的警覺性，警方聯同香港互聯網註冊管理有限公司及數字政策辦公室，於去年10月至今年1月舉辦「釣爾輕心」社交工程演習，合共有301間機構逾5.3萬名員工參與。參加者於演習會收到「IT部門禮品贈送」、「網盤文件下載通知」、「人事部門問卷調查」和「系統安全警示通知」4個釣魚電郵，結果有268間機構有最少一名員工點擊釣魚連結。

香港互聯網註冊管理有限公司行政總裁黃家偉工程師指出，結果顯示有7121人最少點擊了一條釣魚連結，更有3415人進一步上載資料或下載檔案，其中「IT部門禮品贈送」電郵最令人放下戒心，被點擊超過3500次，其次是「網盤文件下載通知」；另外，經理級或以上員工的點擊率達15.5%，高於一般員工的13%。

演習首次加入釣魚短訊，3條短訊分別為「系統維護更新」、「員工資料驗證」和「新春禮券贈送」，最終21間機構有最少一名員工點擊釣魚連結。
演習首次加入釣魚短訊，3條短訊分別為「系統維護更新」、「員工資料驗證」和「新春禮券贈送」，最終21間機構有最少一名員工點擊釣魚連結。

他分析，員工對來自機構內部的訊息普遍抱有較高信任度，從而降低警覺性，經理級或以上員工日常要處理大量電郵，更容易一時疏忽，故此提醒企業不僅要依靠系統防護，更需加強培訓員工的防範意識，也可以在電郵系統中明確顯示訊息來源，以提高員工警覺，「只要有一個人點擊可疑連結，已可能導致公司資料被盜，或下載了惡意軟體而被入侵。」

是次演習亦首次加入釣魚短訊，一共有30家機構、3620人參與，最終21間機構有最少一名員工點擊釣魚連結，合共214人。3條短訊分別為「系統維護更新」、「員工資料驗證」、「新春禮券贈送」，點擊率分別是3.2%、2.7%及0.4%。

網絡安全及科技罪案調查科總督察梁以德提醒，市民應保持高度警覺，切勿隨意向任何突如其來的電郵或短訊提供資料，亦要留意網址真偽，不要草率點擊連結或下載附件，同時應透過官方渠道核實對方身份。

記者 麥鍵瀧

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