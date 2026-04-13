好市民獎｜女童走失街上徬徨 熱心菲傭呵護助重圓 警讚揚好市民無國界

善心無分國界，菲律賓籍家庭傭工Hernandez Cynthia Salarzon去年在街頭發現一名獨自徘徊的3歲女童，憑藉樂於助人的心，她不僅主動上前了解安撫，並聯絡僱主協助報警，最終讓女童與焦急萬分的母親重逢。榮獲本屆「好市民獎」的Cynthia期望以自身經歷激勵更多身邊人，當遇到需要幫助的人時，能夠主動釋出善意和關懷，社會就會更美好。

律賓籍家庭傭工Hernandez Cynthia Salarzon(中）、以及輔警警長陳偉雄（左）、輔警高級警員麥國榮（右），去年合力處理一宗兒童走失案件，成功讓一名三歲女童與母親平安團聚。

事發於去年二月某日晚上，Cynthia如常在西半山醫院道一帶散步遛狗，期間遇到一位同鄉，只見對方牽著一名女童，神色慌張。Cynthia主動上前了解，得知對方發現年僅3歲的女童獨自徘徊，雖想協助，但卻因需要趕着回家而束手無策。自喻為「Kind-hearted person」的Cynthia，見到同鄉和女童面露無助和不安，她決定主動接手代為照顧，「Protecting children is an adult's responsibility.（保護兒童是成人的責任。）」

Cynthia向女童了解情況，惟對方無法講出走失原因，亦難以說明回家的方向，她先聯絡僱主講述情況並尋求協助。養育兩名兒子的經驗、加上從事女傭工作多年，讓Cynthia與幼兒溝通時「無難度」，她巧妙地以身旁的小狗「破冰」，透過輕鬆話題打破雙方隔閡，原本忐忑不安的小女孩，在她的安撫下打開心窗，放心與Cynthia對話。

因擔心女童在馬路上活蹦亂跳會造成危險，Cynthia將她帶回僱主寓所附近，其僱主亦熱心襄助，不但協助通報警方，更與Cynthia一同照料女孩。中區警區軍裝巡邏小隊接報後迅速趕抵現場，人員先檢查女童的身體狀況，在確認其安全無恙後，便牽起她的手一同尋找回家的方向，同時聯絡附近警區查核有否相關的兒童走失案件。

「好市民獎頒獎典禮2025」於三月十四日舉行。香港中華總商會會長蔡冠深博士（右）頒發「好市民獎」予得獎者Hernandez Cynthia Salarzon。

參與行動的輔警高級警員麥國榮憶述，接手女童時，她的表現相當鎮定，相信Cynthia和其顧主花了不少時間與女童溝通，讓她平靜下來。女童沿途一直嘗試向警方人員講述她居住地點的位置。與此同時，警方亦與西區警區的巡邏警車會合，當時車上正載著心急如焚、四處尋女的母親，母女得以重逢，「母親因十分焦急，重逢時表現激動、眼泛淚光，隨即將女兒緊緊擁入懷中。」

據悉，當時母親前往後樓梯倒垃圾，女童趁機溜出家門，並一路步行至醫院道。另一位參與尋人行動的輔警警長陳偉雄讚揚Cynthia的見義勇為，即使與女童素未謀面，仍主動抽空幫忙，減低了女童遇上意外的風險，更協助了警方縮短尋人時間，「善心無分國界，無分職業，無分年齡，大家都可以是守護香港的重要一員。」

Cynthia感言，自己作為兩個孩子的母親，看到小女孩獨自在街上徘徊，出於本能必然會伸出援手，這份善舉令她榮獲本屆「好市民獎」，她期望能藉由自己的經歷，啟發並鼓勵身邊人，「I want to motivate them to show kindness whenever they find themselves in similar situations.（我希望鼓勵身邊人，在遇到相似的情況時，仍能選擇傳遞善意。）」

駐守中區警區的陳偉雄和麥國榮，致力守護區內市民及遊客的生命財產安全。

從事輔警工作33年的警長陳偉雄指出，中區每日有大量遊客到訪，走失個案屢見不鮮，當中以小朋友及長者最為常見。他分享，早前接報一宗7歲的男童走失，其家人向本地途人借電話報警，及後有不少熱心市民加入協助尋人，最終成功找回走失的小朋友，「香港人總會願意伸出援手去幫助有需要的人，從不會因溝通問題而拒絕幫忙。大部份時候都有賴熱心市民介入，才能協助警方縮短搜索時間。」

好市民獎勵計劃在1973年推出，向積極協助警方防止或偵查罪案、逮捕罪犯的市民頒發獎金，以示嘉許。1984年增設全年最傑出好市民獎，進一步推廣好市民獎勵計劃，以鼓勵更多市民協助警方撲滅罪行。即掃二維碼了解更多資訊。

當輔警35年的高級警員麥國榮亦分享，曾有一對遊客夫婦帶著數名子女遊覽山頂廣場，其中一名孩子突然走失，父母心急如焚，報警求助。警方接報後迅速行動，並部署人員展開搜索行動，其後調查得知，小童趁父母未為意，竟鑽進排隊人群獨自登上了纜車，前往山下方向。警方隨即通知纜車職員，並同步安排人員在車站等待，最終在孩子抵達時將其尋獲。「處理這類案件，全賴多方的溝通和合作，方能在最短時間內尋回走失人士。」

《好市民獎系列》影片，講述部分得獎個案的詳情及得獎人的分享。即掃二維碼觀看影片。

他補充，警方現時已有一套完善的通訊系統，接到相關報案後，前線人員會收到走失人士的照片，協助人員準確辨認走失者的特徵，有助提升行動效率。

記者 麥鍵瀧