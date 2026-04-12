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有片│長沙灣怪賊通宵偷十多袋衣包 紙紥舖店員：唔明偷咁多做乜？

突發
更新時間：13:43 2026-04-12 HKT
發佈時間：13:43 2026-04-12 HKT

世上無奇不有，紙紮品也有人偷！長沙灣青山道一間紙紮舖，門頂高掛大批衣包，本月6日，一名貌似「葵芳」的女子趁店舖打烊，由凌晨起「螞蟻搬屋」偷走十多包紙紮品及衣包，總值過千元。該店舖職員對《星島頭條》表示， 對賊人偷這麼多衣包疑惑不解，不排除精神有異。

片段長1分04秒，片中女子長髮，穿白色短衫和黑長褲，樣子酷似電影《夜王》的「葵芳」，當時為早上6時20分左右，紙紮舖未開門，門頂掛有多包紙紮品，她駐足細看片刻後伸手去偷，搬下三袋衣包，然後施施然離去。

賊人貌似「葵芳」。
賊人貌似「葵芳」。

店主開舖後赫見門口紙紮不翼而飛，翻查閉路電視始知真相，直言：「影佢大頭，擺門口」，其後報警求助。

店舖職員李女士表示，該舖關門後，掛在門頂上的紙紮品一般不收起，因為沒想過會有人垂涎，本月6日，女子於凌晨起偷衣包：「一次一、兩個，來來回回足足搞咗六個鐘頭，偷咗十幾個」、「唔明偷咁多做乜？似係精神有問題」，經此一役，她們收舖時也會把門口紙紮品搬回舖內，以策安全。

 

紙紮舖門口掛有多包紙紮。網圖
紙紮舖門口掛有多包紙紮。網圖

事發前一日（5日）為清明節假期，女子偷竊衣包是燒給先人，還是轉售圖利， 則不得而知。然而，網民則議論紛紛：「好似shopping 完一樣」、「日光日白咁猛咩」、「偷嘢見得多，有冇人見過偷先人用嘅用品呢」、「似係先人叫佢嚟攞貨咁」。

 

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