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海關辦文化探索之旅 40名Customs YES會員赴天津交流 培養國民身分認同

突發
更新時間：12:54 2026-04-12 HKT
發佈時間：12:54 2026-04-12 HKT

「香港海關青年發展計劃」（Customs YES）與香港各界青少年活動委員會於上周二（7日）至昨日（11日）合辦「河海之津‧海關文化探索之旅」。海關助理關長（行政及人力資源發展）黃蕙荃與Customs YES名譽會長會及管理委員會成員帶領40名Customs YES會員到訪天津，透過文化體驗、企業參觀及海關歷史探索，全面深入了解天津的歷史文化與科技發展。

考察團首先參觀天津新港海關指揮中心，認識天津在對外貿易與航運發展上的重要歷史地位，並了解現代海關在維護國家安全及推動智慧海關建設上的最新發展。團員亦考察天津港智能化集裝箱碼頭，認識人工智能、5G、無人駕駛及高精準定位等技術在智慧港口的應用，以及綠色港口建設的創新優勢。

考察團其後到訪空中客車（天津）總裝有限公司，了解A320系列客機總裝流程及先進航空製造技術。隨後，考察團參觀了「兩航起義」主題展館，深入了解其對國家民航發展的重要意義及國家航空科技的最新發展。

行程期間，團員參觀康師傅夢想探索樂園，認識現代食品工業發展及國家品牌在食品安全和研發方面的成果，並到訪南開大學，與當地學生交流，促進兩地青年聯繫。

考察團此行亦到訪多個歷史文化地標，包括周恩來鄧穎超紀念館、天津霍元甲文武學校及精武門‧中華武林園，認識國家革命歷史及天津多元而深厚的文化底蘊。

是次考察團由民政及青年事務局和青年發展委員會提供部分資助。Customs YES會持續舉辦不同的交流活動，推動青年發展，培養會員的國民身分認同和民族自豪感。

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