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大埔公路本田S2000撞壆甩轆掉頭 女乘客受傷被困

突發
更新時間：09:00 2026-04-12 HKT
發佈時間：08:13 2026-04-12 HKT

沙田發生交通意外。今日（12日）早上7時12分，一輛本田S2000跑車沿大埔公路沙田段往九龍方向行駛，當駛至近火炭路、香港專業教育學院對開一右彎時失事撞壆，繼而恍如「彈波子」般反彈至路中，車頭指向反方向才停下。救援人員接報指車內有人被困，其後趕到現場，發現一名女乘客受傷清醒被困於車內，於是拆開車頂將她救出，送往沙田威爾斯親王醫院治理。

獲救女乘客送院時需戴上頸箍，涉事S2000嚴重撞毀，右後輪飛脫楔在車底，跑車被擱起傾側。消息稱，涉事司機通過酒精呼氣測試，證實沒有飲酒，警方正調查事故原因。受事故影響，現場兩線一度封路，僅開放路肩疏導車流。

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