珍惜生命｜柴灣道16歲少女行人天橋墮下 當場不治
更新時間：07:28 2026-04-12 HKT
發佈時間：07:28 2026-04-12 HKT
發佈時間：07:28 2026-04-12 HKT
今日（12日）清晨5時許，警方接獲報案，指一名女子懷疑從柴灣道一條行人天橋墮下，倒臥在柴灣道迴旋處花園內，昏迷不醒。救援人員趕至現場，證實該名16歲少女當場不治。
警方在現場沒有檢獲遺書，經調查後相信女事主因學業問題不開心，且受情緒病因擾，死因有待驗屍後確定。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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