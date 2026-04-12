珍惜生命｜柴灣道16歲少女行人天橋墮下 當場不治

今日（12日）清晨5時許，警方接獲報案，指一名女子懷疑從柴灣道一條行人天橋墮下，倒臥在柴灣道迴旋處花園內，昏迷不醒。救援人員趕至現場，證實該名16歲少女當場不治。

警方在現場沒有檢獲遺書，經調查後相信女事主因學業問題不開心，且受情緒病因擾，死因有待驗屍後確定。

天橋遺下一對拖鞋。黎志偉攝

警員封鎖天橋範圍。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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