海關文化探索之旅 Customs YES會員訪霍元甲故鄉 欣賞多項傳統工藝

天津作為「一帶一路」重要交匯點，同時為北方最大港口城市。在海關助理關長(行政及人力資源發展) 黃蕙荃 、Customs YES 名譽會長會主席及管理委員會榮譽創會理事長、理事帶領下，Customs YES會員早前展開「河海之津・海關文化探索之旅」，其中一個環節是走進天津的歷史文化世界。

海關Customs YES文化之旅探索天津航空工業 近距離見證客機組裝過程

他們第一站到訪霍元甲故鄉精武鎮，參觀天津霍元甲文武學校及精武門·中華武林園，親身感受百年武術傳承，真正體現中華文化的風骨。其後他們轉往建於1920年、經活化後成為文化地標的民園廣場。會員在非物質文化展示館入面，欣賞多項傳統工藝，從細節中感受文化傳承與創新交融。

海關文化探索之旅 體會天津「智慧港口＋綠色港口」震撼實力

會員亦到周恩來鄧穎超紀念館，透過珍貴展品及歷史故事，了解兩位偉人為國家及人民無私奉獻的一生，感受到深厚的家國情懷。最後一站，他們在漫步萬國橋，飽覽海河兩岸璀璨夜景，見證天津百年歷史變遷，亦展現現代城市的活力與魅力。

