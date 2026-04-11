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警東岸板道辦交通「汪」全嘉年華 推廣人寵共融及道路安全 逾600市民攜毛孩參與

突發
更新時間：21:06 2026-04-11 HKT
發佈時間：21:06 2026-04-11 HKT

警方港島總區今日（11日）在東岸板道（東段）舉辦 「WOOF Safety交通『汪』全嘉年華．東岸板道站」，吸引逾600人攜同愛寵參與，場面熱鬧溫馨。活動旨在向公眾推廣人寵共融及道路安全訊息，提醒市民無論作為行人、司機、跑手、單車使用者還是狗主，均須遵守道路安全規則。

揭幕禮透過專業狗隻服從示範，及互動魔術環節，帶出善用四大過路設施和出行好心態的重要性，並點出是日主題：「寶貝牽著走，馬路板道樂無憂」。另外，嘉年華設有多個攤位遊戲，讓市民可在遊戲中學習道路安全知識，換領精美熊Sir紀念品。

港島總區交通將繼續採取「教育、宣傳、執法」並行的策略，積極聯繫社區團體，提升全民道路安全意識，期望與市民攜手實現「路上零意外，香港人人愛」的願景。

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