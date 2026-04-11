港女墮網上求職騙局失400萬 應徵行政文員竟變不停借貸
更新時間：16:45 2026-04-11 HKT
發佈時間：16:45 2026-04-11 HKT
發佈時間：16:45 2026-04-11 HKT
求職詐騙愈趨嚴重。警方表示過去兩周共接獲超過60宗網上求職騙案，騙款超過1,600萬港元，其中涉及最高損失金額的案件中，受害人為本地女子，損失400萬港元。
女事主早前在多個網上招聘平台遞交個人履歷，其後收到自稱為招聘公司的WhatsApp訊息，表示聘請行政文員。騙徒稱其公司從事名錶買賣，並指示受害人整理各大網站名錶價錢。完成後，騙徒卻表示要待做好所有工作才會一併繳付薪金。
約一個月後，騙徒稱公司戶口被凍結，並要求受害人到多間財務公司及銀行借貸以先支付貨款。騙徒訛稱公司事後會協助受害人取消借貸紀錄。受害人不虞有詐，在多間財務機構貸款共$400萬港元，並將款項存入多個銀行帳戶，至後來無法領取薪金，方知受騙。
最Hit
李家鼎家事令楊思琦言論再受關注？曾爆李家關係惡劣：係咁樣打豪仔 網民為思琦妹平反
2026-04-10 17:00 HKT
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
2026-04-10 12:58 HKT
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
2026-04-09 15:32 HKT