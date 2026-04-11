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港女墮網上求職騙局失400萬 應徵行政文員竟變不停借貸

突發
更新時間：16:45 2026-04-11 HKT
發佈時間：16:45 2026-04-11 HKT

求職詐騙愈趨嚴重。警方表示過去兩周共接獲超過60宗網上求職騙案，騙款超過1,600萬港元，其中涉及最高損失金額的案件中，受害人為本地女子，損失400萬港元。

女事主早前在多個網上招聘平台遞交個人履歷，其後收到自稱為招聘公司的WhatsApp訊息，表示聘請行政文員。騙徒稱其公司從事名錶買賣，並指示受害人整理各大網站名錶價錢。完成後，騙徒卻表示要待做好所有工作才會一併繳付薪金。

約一個月後，騙徒稱公司戶口被凍結，並要求受害人到多間財務公司及銀行借貸以先支付貨款。騙徒訛稱公司事後會協助受害人取消借貸紀錄。受害人不虞有詐，在多間財務機構貸款共$400萬港元，並將款項存入多個銀行帳戶，至後來無法領取薪金，方知受騙。
 

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