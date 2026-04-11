民安隊開放日與民同樂 展示緊急救援行動

為響應全民國家安全教育日，民眾安全服務隊今日舉辦「全民國家安全教育日暨民眾安全服務隊總部開放日」，吸引大批市民到場參觀。

保安局常任秘書長廖李可期致辭時表示，今年是第11個全民國家安全教育日，政府繼續以總體國家安全觀為主導，深化全民國家安全意識，強調維護國家安全不單是政府責任，亦需要社會各界的通力合作，每位市民可以成為國家安全的守護者。

她續指，民安隊急市民所急、專業高效的精神充分體現「安心為民、志獻社會」的宗旨，更一直積極響應政府號召，持續推進並完善緊急支援及安全教育工作。其中民安隊少年團更是保安局轄下歷史最悠久的青年制服團體，一直肩負培養青少年服務社會的使命。

開放日活動內容豐富，設有多個攤位遊戲、講座、器材展示、表演以及緊急救援展示等，透過互動向市民講述國家安全概念以及介紹民安隊工作，寓教於娛。

民眾安全服務處總參事梁冠康指出，今次是第三年舉辦開放日，不僅是向市民介紹民安隊工作的日子，更是推廣全民國家安全教育的重要平台，攤位遊戲中注入了20個國家安全重點領域相關的元素，現場更設國家安全教育講座，藉此向市民灌輸國家安全知識。

他亦指，民安隊致力守護市民生命安全與財產，去年共出動61次山嶺搜救行動、9次水災拯救、169次人群管理行動。同時民安隊亦十分重視青年培育與傳承，今年民安隊少年團將舉辦多個交流活動，超過300名團員會走訪內地，親身感受國家發展脈落，體會維護國家安全重要性，樹立愛國愛港、服務社會的信念。

加入了民安隊少年團5年的團員莫子嬉認為，國家安全為香港帶來繁榮穩定，而在安穩的社會環境下，更有利於青少年的成長，「必需成為守法公民，學會分別危害國家的行為，維護香港呢個家園。」

民安隊在開放日活動中設立了工作體驗環節，其中最受矚目的莫過於遊繩高空拯救工作體驗。與父母前來參與開放日的劉同學親身體驗了民安隊的山嶺拯救實務，直言過程「既刺激又好玩」。他亦指，開放日不僅讓他了解民安隊的日常職責與專業，更加深了對國家安全的認識，獲益良多。