紀律部隊建築逐個捉 米埔至沙頭角小圓塔 肩負邊境防衛第一線
更新時間：13:02 2026-04-11 HKT
發佈時間：13:02 2026-04-11 HKT
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鍾意行山的朋友，相信一定見過矗立於米埔至沙頭角邊境的七座「小圓塔」，這幾座兩層高的圓形瞭望塔，上層設計成八角形，外牆漆上綠色，有濃厚軍事建築風格，是遠足人士熱門打卡點。
這七座「小圓塔」建於1949至1953年之間，由東至西排開，當年由紀律人員駐守，肩負邊境監控、打擊非法入境及跨境罪行的使命。雖然今日已經完成歷史任務，更被列為「二級歷史建築」，但獨特的軍事建築外形加上歷史感，令其成為行山界受歡迎的打卡聖地。
這個麥景陶碉堡是於1949年至1953年間，香港警隊沿深圳河興建的七座混凝土瞭望站，外形如碉堡，位於新界北部邊界的伯公坳(沙頭角)、礦山(蓮麻坑)、白虎山(香園圍)、瓦窰(打鼓嶺)、南坑(文錦渡)、馬草壟(落馬洲)和白鶴洲(米埔)等山嶺要地。瞭望站初期為了防止劫匪越境南下竄擾香港，後來主要用於監視走私、偷渡等非法活動。2009年12月18日，七座瞭望站被評定為二級歷史建築。
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