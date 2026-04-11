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男旅客土耳其抵港 被揭薯片袋藏K仔 涉販毒被捕

突發
更新時間：12:50 2026-04-11 HKT
發佈時間：12:50 2026-04-11 HKT

香港海關昨日（10日）在香港國際機場偵破一宗行李藏毒的販毒案件，檢獲約25公斤懷疑氯胺酮，估計市值約1000萬元。一名32歲男旅客昨日從土耳其伊斯坦堡飛抵本港。海關人員清關時，在他的行李內檢獲約25公斤懷疑氯胺酮，遂把他拘捕。被捕男子已被控一項販運危險藥物罪，於4月13日在西九龍裁判法院提堂。從海關提供的圖片顯示，有關毒品被藏在薯片包裝袋內，相信不法分子藉此掩飾，企圖蒙混過關。

毒品藏在薯片包裝袋內。
毒品藏在薯片包裝袋內。

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc）舉報懷疑販毒活動。

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