西營盤九旬婦用膳期間暈倒 送院搶救亡  本周內第三宗

周五（10日）晚上約7時47分，警方接獲報案，指一名98歲老婦於西營盤德輔道西208號一唐樓單位內吃晚飯期間，突然陷入昏迷。

救援人員趕抵現場，立即將老婦送往瑪麗醫院搶救。惜延至晚上8時29分，事主被證實傷重不治。警方隨後展開初步調查，相信老婦是在進食期間突然暈倒，但初步相信死因並非原先懷疑的進食鯁喉所致，具體死因仍有待進一步驗屍確定。

本港近日已發生4宗長者進食期間鯁喉的意外，當中連同本宗個案在內，共有3人不幸離世。其中包括4月5日早上，一名88歲老翁在筲箕灣中心家中食燒賣時，懷疑鯁喉暈倒，其子報警將他送院，延至4月6日凌晨1時40分不治； 以及4月6日中午，一名77歲老婦在沙田新城市廣場一間台式火鍋餐廳打邊爐，亦懷疑鯁喉暈倒，被送往沙田威爾斯親王醫院搶救後，證實不治。