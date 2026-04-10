青馬大橋車禍1死3傷 貨車猛撼爆胎寶馬 司機涉危駕被捕  

青馬大橋發生交通意外。周五（10日）晚上10時許，一輛寶馬私家車疑因爆胎停在青馬大橋往機場方向近馬灣路邊，遭一部從後駛至的貨車猛撼車尾，私家車上4人受傷，其中一名82歲女乘客昏迷不醒，由救護車送往仁濟醫院搶救，最終證實不治。35歲姓鄧貨車司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。

現場消息指，事發時私家車的左邊前胎爆裂，遂停靠在左面路邊等候，當時車內連司機共有四人，卻不幸遭一輛收掣不及的貨車撞上，釀成悲劇。

現場所見，寶馬後座有行李箱，估計當時正前往機場。而涉案貨車上則只有司機一人，事後被帶上警車。

警方表示，10日晚上10時09分接獲報案，指一名35歲姓鄧男貨車司機駕駛一輛貨車沿青嶼幹線往東涌方向行駛時，撞向一輛停泊上址的私家車。54歲男私家車司機頭部及四肢多處受傷；57歲私家車女乘客胸口疼痛及一名15歲私家車男乘客沒有表面傷痕，三人清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。另一名姓馬82歲女乘客頭及手部受傷，昏迷被送往仁濟醫院治理，於同日晚上11時13分被證實死亡。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 1346與調查人員聯絡。