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青馬大橋私家車疑爆軚遭貨車撞釀4傷 八旬老婦昏迷送院亡 青嶼幹線部份行車線封閉

突發
更新時間：23:59 2026-04-10 HKT
發佈時間：23:59 2026-04-10 HKT

青馬大橋發生交通意外。今日（10日）晚上10時許，一輛寶馬私家車及貨車於青馬大橋往機場方向近馬灣發生相撞，私家車上4人受傷，其中一名80多歲女乘客昏迷不醒，由救護車送往仁濟醫院搶救，最終證實不治。

另外，男司機及一名男童則清醒送往瑪嘉烈醫院治理，而坐在後座的一名女乘客一度被困，獲救後同樣清醒送院，警方正調查意外原因。

現場消息指，事發時私家車疑爆軚，停泊在左邊的路邊，當時車內連司機共有四人，不幸遭一輛收掣不及的貨車撞上，釀成悲劇。

運輸署表示，現時上址交通繁忙，因交通意外，青嶼幹線(青馬大橋)(往機場方向) 近馬灣的部份行車線現已封閉，青嶼幹線下層(往機場方向)現已開放。

 

 

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