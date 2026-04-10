警隊出席國際刑警國家中心局首長會議 就全球網絡犯罪最新形勢深入交流

警務處刑事及保安處處長陳東率領代表團，於4月8日至10日前往法國里昂，出席國際刑警組織國家中心局首長會議。會議期間，代表團就全球網絡犯罪最新形勢、跨境執法協作，以及新一代網絡警務發展與創新等議題，與各國代表深入交流。

國際刑警國家中心局首長會議匯聚各國執法機構管理層，為香港警隊提供國際交流平台。會議期間，陳東分別與瑞士、泰國、印尼等地代表，以及國際刑警組織內部監督部門主管會面，就打擊跨境詐騙、網絡犯罪、虛擬資產調查、情報交換、執法能力建設及誠信管治等議題交換意見。與會各方在多個合作範疇達成共識，進一步鞏固中國香港與各地執法機構的緊密夥伴關係。

是次會議為香港警隊提供寶貴的國際交流平台，讓夥伴分享經驗。警務處將繼續推動創新措施，配合國家發展戰略，與國際社會攜手應對跨境詐騙及網絡犯罪等挑戰，全力保障市民財產安全，維護香港社會穩定及金融秩序。