Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警隊出席國際刑警國家中心局首長會議 就全球網絡犯罪最新形勢深入交流

突發
更新時間：22:14 2026-04-10 HKT
發佈時間：22:14 2026-04-10 HKT

警務處刑事及保安處處長陳東率領代表團，於4月8日至10日前往法國里昂，出席國際刑警組織國家中心局首長會議。會議期間，代表團就全球網絡犯罪最新形勢、跨境執法協作，以及新一代網絡警務發展與創新等議題，與各國代表深入交流。

國際刑警國家中心局首長會議匯聚各國執法機構管理層，為香港警隊提供國際交流平台。會議期間，陳東分別與瑞士、泰國、印尼等地代表，以及國際刑警組織內部監督部門主管會面，就打擊跨境詐騙、網絡犯罪、虛擬資產調查、情報交換、執法能力建設及誠信管治等議題交換意見。與會各方在多個合作範疇達成共識，進一步鞏固中國香港與各地執法機構的緊密夥伴關係。

是次會議為香港警隊提供寶貴的國際交流平台，讓夥伴分享經驗。警務處將繼續推動創新措施，配合國家發展戰略，與國際社會攜手應對跨境詐騙及網絡犯罪等挑戰，全力保障市民財產安全，維護香港社會穩定及金融秩序。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家鼎家事令楊思琦言論再受關注？曾爆李家關係惡劣：係咁樣打豪仔 網民為思琦妹平反
李家鼎家事令楊思琦言論再受關注？曾爆李家關係惡劣：係咁樣打豪仔 網民為思琦妹平反
影視圈
5小時前
打劫東亞銀行│獨行賊行劫過程曝光 被槍指嚇女職員驚慌蹲在櫃台底
01:37
打劫東亞銀行│獨行賊行劫過程曝光 被槍指嚇女職員驚慌蹲檯底
突發
5小時前
打劫東亞銀行│獨行賊騎單車逃至金鐘MTR 警追捕至柴灣截獲逮捕
00:41
打劫東亞銀行│獨行賊騎單車逃至金鐘MTR 警追捕至柴灣截獲逮捕
突發
8小時前
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
創科資訊
2026-04-09 07:30 HKT
石硤尾46年 「水手快餐店」結業！馳名大力水手飯/炸雞髀成絕響 3原因舊式文化難再續
石硤尾46年 「水手快餐店」結業！馳名大力水手飯/炸雞髀成絕響 3原因舊式文化難再續
飲食
9小時前
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
生活百科
2026-04-09 15:32 HKT
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
生活百科
2026-04-09 14:58 HKT
穩定幣首批發牌揭盅 滙豐、渣打牽頭企業奪得 一文看清港元穩定幣用途
穩定幣首批發牌揭盅 滙豐、渣打牽頭企業奪得 一文看清港元穩定幣用途
區塊鏈
5小時前
Threads網紅馬「幸運風彩」。（相片來源： 香港馬會）
霍宏聲復出騎網紅馬
馬圈快訊
8小時前
銅鑼灣19歲少女天台企跳近2小時終勸服 現場交通一度嚴重受阻
突發
6小時前