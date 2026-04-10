海關Customs YES文化之旅探索天津航空工業 近距離見證客機組裝過程

天津作為「一帶一路」重要交匯點，同時為北方最大港口城市。在海關助理關長(行政及人力資源發展) 黃蕙荃 、Customs YES 名譽會長會主席及管理委員會榮譽創會理事長、理事帶領下，Customs YES會員早前展開「河海之津・海關文化探索之旅」，其中一個環節是探索天津航空工業。

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會員首先去到「兩航起義」主題展館，穿越返到1949年，一班愛國航空人員由香港啟德機場起飛，最終成功飛抵天津，為新中國民航發展揭開序幕。會員透過沉浸式影像，對這段與香港息息相關的歷史有更深體會，亦感受到前人的勇氣及信念。

會員更走入空中客車（天津）總裝有限公司，把握珍貴機會近距離見證飛機點樣「由零變一」，了解A320客機的超精密組裝過程，完全體現「一絲不苟」的工程精神，而且現場更是空客在歐洲以外首條總裝線，見證住中歐高端製造合作的重要里程碑。