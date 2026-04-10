打劫東亞銀行｜被捕51歲男子為持行街紙華人 報稱無業

東亞銀行灣仔分行今日（10日）遭獨行賊持械行劫，掠走3.5萬元，警方在案發後一個半小時內於柴灣環翠商場拘捕疑犯。灣仔警區助理指揮官（刑事）警司林建達表示，被捕男子是一名51歲華人，持行街紙，報稱無業。警方檢獲氣槍及錘仔，並起回3.5萬元贓款，正調查其犯案動機。

事件發生於中午12時許，警方接獲報案，指一名男子持手槍物體及錘仔闖入灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心分行，聲稱打劫，職員大驚下交出3.5萬元現金，賊人得手後騎單車逃離現場，至900米外的金鐘地鐵站，棄車逃走。警方展開追捕，在環翠商場二樓傷廁附近截停疑犯，身上發現該手搶及一個錘仔，案件由灣仔警區重案組第1隊跟進。

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天眼片段曝光：

網上流傳一段長約兩分鐘的影片，片中所見一名女客人帶同文件處理銀行事務，穿紅衣外套的女職員正提供服務，一切如常，未幾身穿黑色外套、戴鴨舌帽及口罩的男子闖進，拔出一枝疑似手搶，左手手持一個錘仔，指嚇女職員，氣氛驟變，女客人大驚走避，女職員嚇得蹲低避開手槍。賊人隨即遞上一張紙條，似是聲明打劫，並槍指大堂各人，像是命令別輕舉妄動，其後一名男職員走近，相對鎮定，依吩咐把3.6萬元現金放進膠袋內，然後交予對方，賊人得手後轉身逃去，片段結束。