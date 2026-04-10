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有片│大圍雜物店忘收起貨物一晚 兩貪心婦狂擸

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更新時間：20:01 2026-04-10 HKT
發佈時間：20:01 2026-04-10 HKT

路不拾遺，夜不閉戶，可能只是烏托邦的理想。在香港，貪心的人不少。大圍某街市一間雜貨店，收工時忘記將店外的貨架用帆布圍封，擺放架上的零食在無遮無掩下，被兩名婦人先後擸走，店主事後翻查閉路電視揭發人性的貪念，於是報警，警方調查後拘捕涉案人士。

據了解，店主損失約300元貨物，包括瓜子和零食，該店開業約十年，一直做街坊生意。事發於前日早上，雜貨店未開門，因收舖時，店主忘了用帆布遮掩貨架，貨物暴露於店前，其間一名穿紅衫的女街坊行經發現，貪念頓起，擸了多包貨物後意猶未盡，找來一個藍色膠桶「掃貨」，最終滿載而歸。

其後，一名戴眼鏡的女街坊走近，發現貨架上的貨物，左右掃視一下後，擸走7包貨物，經過二人的「關注」，貨架上幾乎變得空空。

店主事後在網上寫道：「收工唔記得圍返張帆布，細架啲貨比人偷得七七八八」，網民則說：「其實實在係要報警，佢地偷慣就煩」、 「你就算之後圍咗都已經通咗天，都要放反去」。

 

 

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