懲教署推出吉祥物Captain Gor別注版遊戲卡 生動有趣推廣國安信息

遊戲卡在全球掀起收藏熱潮，懲教署乘這股潮流，推出以其吉祥物「Captain Gor」及家族成員為主角、一套5款的別注版閃卡系列。每款閃卡展示該署在維護國家安全方面所採取的方針，以生動有趣的方式推廣國安信息。

懲教署今日（10日）在社交媒體帖文中指出，署方在迎接「全民國家安全教育日」踏入11周年之際，舉辦「國家安全口號創作比賽」，並以新發行的別注版Captain家族閃卡作為獎勵，鼓勵市民大眾參與。

懲教署舉辦「國家安全口號創作比賽」，並以新發行的別注版Captain家族閃卡作為獎勵。

每款閃卡展示該署在維護國家安全方面所採取的方針，以生動有趣的方式推廣國安信息。

懲教署呼籲參加者仔細閱比賽規則，確保作品符合要求。

參加者須以「我愛Captain Gor，一齊護國安」為上句，接續創作一句15字以內、貼合「國家安全」主題的下句，然後在相關帖文下以留言形式提交。

懲教署希望透過這種貼近年輕人及大眾興趣的創意互動，鼓勵市民積極認識國家安全，主動承擔維護國家安全與社會穩定的責任。比賽將於4月15日「全民國家安全教育日」晚上11時59分截止，呼籲參加者仔細閱比賽規則，確保作品符合要求。懲教署將送出11套「全民國家安全教育日別注版Captain家族閃卡」予得獎者，冠、亞及季軍得主更可額外獲得Captain Gor毛公仔。