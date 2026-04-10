尖沙咀卡牌專門店遇竊失25萬元稀有Pokémon卡 35歲男翌日落網
更新時間：19:08 2026-04-10 HKT
發佈時間：19:08 2026-04-10 HKT
發佈時間：19:08 2026-04-10 HKT
尖沙咀昨日（9日）發生一宗盜竊案，兩張約值25萬元、PSA 10滿分的稀有Pokémon卡被一名男子盜去。警方經進一步調查及翻查大量閉路電視片段，今日（10日）下午在大埔以涉嫌盜竊拘捕一名35歲姓伍本地男子。他現正被扣留調查。
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事件發生於昨午3時許，一名男子進入加連威老道41號的Pokémon卡牌專門店「LIGHT TCG」，趁機偷走店內兩張約值25萬元的Pokémon卡，之後往漆咸道南方向逃去無蹤。警方將案件列「盜竊」，交由油尖警區刑事調查隊第七隊跟進。
據了解，賊人當時戴上口罩及Cap帽，身穿黑衫黑褲，他佯裝顧客入內，聲稱有意購買兩張稀有Pokémon卡，要求職員從櫥窗拿出。其後男子要求職員將兩張卡放在枱上讓他拍照鑑定，之後趁機擸走，奪門而去。
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