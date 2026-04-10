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屯門男童過斑馬線險捱的士撞 55歲司機涉危駕收傳票

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更新時間：18:37 2026-04-10 HKT
發佈時間：18:37 2026-04-10 HKT

網上昨日（9日）流傳一段車cam影片，片中見到屯門有一輛的士駛至斑馬線時未有收油反而直衝，幾乎撞到一名橫過馬路的男童。警方經調查後，今日（10日）向一名55歲姓何本地男子發出傳票，涉嫌「危險駕駛」，呼籲司機在接近斑馬線區域時應加倍留神，留意行人會否橫過馬路。

片段顯示一輛市區的士在屯門蝴景路行駛，當時其車速不算太快，惟駛至斑馬線時，竟未有收油反而打算直衝，剛巧一名男童從右邊跑出，的士司機見狀立即將車煞停，才未有釀成意外。

屯門的士

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警方今日表示，留意網上流傳一短片，片段顯示昨晚約7時，一輛的士沿屯門蝶景路行駛，當駛至一斑馬線過路處時，差點撞到一名正在橫過該過路處的行人。新界北總區交通調查組人員主動介入調查及追查涉事司機。人員經深入調查後，今日向一名55歲姓何本地男子發出傳票，他涉嫌「危險駕駛」。

警方呼籲，司機在接近斑馬線區域時應加倍留神，留意行人會否橫過馬路。「危險駕駛」是嚴重的交通罪行，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，最高可被判處罰款2.5萬元及監禁3年，市民切勿以身試法。此外，根據374G章《道路交通(交通管制)規例》，在斑馬線上的每一名行人，當在斑馬線上時，較任何車輛享有優先權。
 

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