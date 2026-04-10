海關學院開放日 電腦抽籤結果已完成

為支持及響應「全民國家安全教育日」，香港海關將於2026年4月18日(星期六)在香港海關學院舉辦開放日。開放日旨在讓市民大眾透過一系列互動形式的活動多角度認識香港海關維護國家安全的使命和工作。

開放日當天，香港海關學院會設置不同的活動，包括國家安全教育展覽、表演和攤位遊戲，以互動方式介紹國家安全的訊息及重要性。海關龍獅團和海關搜查犬會於當日參與演出，另外亦有槍械及裝備展覽。

入場劵登記已於4月1日截止，並以電腦抽籤形式進行分配，可以留意電郵查看抽籤結果。

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活動詳情

新界屯門大欖涌道10號香港海關學院

4月18日(星期六）上午10時至下午5時