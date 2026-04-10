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入境處一連7日反黑工 搜餐廳、貨倉及按摩店 拘15男女包括3僱主

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更新時間：18:58 2026-04-10 HKT
發佈時間：18:58 2026-04-10 HKT

入境處於4月2日至4月9日在全港多區展開反非法勞工行動，包括「曙光行動」及聯同香港警務處執行的「冠軍行動」。行動中，調查人員搜查多個目標地點，包括餐廳、貨倉及按摩店等，共拘捕12名懷疑非法勞工及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

被捕的懷疑非法勞工為6男6女，年齡介乎33至56歲，當中1男1女持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為2男1女，年齡介乎34至46歲。有關涉嫌聘用上述非法勞工的僱主的調查仍然在進行中，不排除有更多人被捕。

懷疑非法勞工（中）在行動中被捕。政府新聞處圖片
懷疑非法勞工（中）在行動中被捕。政府新聞處圖片

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