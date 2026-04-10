海關破粉嶺坪輋地下製煙工場 檢$2.2億私煙煙草拘6人 鐵皮倉設24小時生產線

海關昨日（9日）破獲一個位於粉嶺坪輋的地下製煙工場，檢獲約31.92公噸製成煙草、約123萬支懷疑私煙、私煙原材料以及製煙生產線相關機器，估計市值約2.2億元，並拘捕6名男女。海關指不法分子利用位置偏僻及隱蔽的鐵皮倉作24小時運作的製煙工場，不惜功本將機器組裝成一條生產線，每日可生產100萬支私煙，又在場內設有起居配套，例如廚房、睡房及廁所，以減少被捕人外出時被發現。

海關稅收罪案調查科針對一個活躍於新界地區、組織嚴密的私煙集團作深入調查，其後鎖定一個位於粉嶺坪輋的鐵皮倉，至昨日上午採取突擊行動進行搜查。人員在鐵皮倉的中央位置發現一個密室，內有一條完整製造私煙的生產線。

24小時生產線 需多人同一時間操作

海關稅收罪案調查科監督鄭家禮指，不法分子會用捲煙的機器，將煙絲用紙捲起，再黏合濾咀，並用包裝機器將散裝私煙包裝。密室內外會用濾咀隔起嘈音，相信是阻隔機器運作時所造成的噪音，避免市民及執法人員聽到。

人員在鐵皮倉內檢獲大量製造私煙的原材料及私煙製成品，包括約31.92公噸製成煙草、123萬支已製成的私煙、兩架涉嫌運作煙草及私煙的貨車，估計市值約2.2億元，應課稅值為1300萬元。行動中，6人企圖從鐵皮場逃走，但被海關制止及拘捕。

被捕6人分別為5男1女，年齡介乎21至52歲，全部非本地人，部份人持旅遊證件來港。海關指集團成員不惜功本，將機器放在坪輋一處偏僻地方，組裝成一條生產線。由於生產線需多人同一時間操作，不法分子為維持產量，會24小時足不出戶在製煙工場內工作及留宿，而場內有一部份地方更被劃成廚房、睡房及廁所。

另外，海關又指檢獲的煙草可以生產至少3000萬支私煙，相信供應本地及海外市場，惟私煙工場衞生極為惡劣，缺乏品質監管，沒有衞生程序，不法分子為節省成本，會使用來歷不明、成份存異的煙草作私煙，而且場內檢獲的私煙雖用不同牌子的包裝盒，但使用的材料只是同一批煙草，呼籲市民切勿購買。

海關正追查機器和原材料的來源及運入香港的途徑，不排除有更多人被捕，相信今次行動已瓦解一個龐大私煙集團，並成功鏟除生產線，堵截大量私煙留入市面。

機器成本高達七位數字 日產100萬支私煙

據了解，海關檢獲的機器雖為舊款，其價值高達數百萬元，如生產線運作正常，24小時營運，人手充足的情況下，可每日生產100萬支私煙，惟場內部份煙草有發霉情況出現，而且沒有消毒劑，可見存放的方法及環境欠佳。

海關表示，人員於2024年7月及10月先後搗破兩個地下製煙工場，檢獲大量私煙及未完稅製成煙草，但今次是海關檢獲私煙及煙草價值歷來最大宗。