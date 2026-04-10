海關破粉嶺兩私煙倉 檢$3970萬貨拘一男 料重新包裝後轉運海外圖利

香港海關昨日（9日）在粉嶺搗破兩個懷疑私煙貯存倉庫，共檢獲超過880萬支懷疑私煙，估計市值共約3970萬元，應課稅值約2910萬元，並拘捕一名懷疑涉案男子。



海關人員昨日中午在粉嶺坪輋路突擊搜查兩個物流倉庫及一輛停泊於其中一個物流倉庫內的中型貨車，在物流倉庫及貨車內檢獲該批懷疑私煙，並即場拘捕一名報稱倉務員的43歲懷疑涉案男子。



初步調查發現，有犯罪集團於場內將大批私煙重新包裝成等待轉運的正當貨物，並伺機偷運到煙草稅較香港高的海外國家或地區，以從中圖利。案件仍在調查中。海關會繼續追查該批私煙的來源和去向，不排除會有更多人被捕。

其中一個物流倉庫內檢獲的懷疑私煙。政府新聞處圖片

其中一個物流倉庫及中型貨車內檢獲的懷疑私煙。政府新聞處圖片